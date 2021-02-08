14 طالبًا في اللجنة.. تفاصيل استعدادات «تعليم الإسماعيلية» للامتحانات

قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إن المديرية التعليمية مستعدة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، في التوقيت الذي تحدده وزارة التعليم.وكشف عجلان، في تصريحات خاصة، أن الوزارة أعدت خطة متكاملة لتطبيق لاجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا أثناء عقد الامتحانات، مشيرا إلى أن تلك الاجراءات تشمل عدم زيادة الطلاب عن 14 طالبًا في اللجنة، وتزويد كل مدرسة بكاشف حراري.وأوضح أن امتحانات الفصل الدراسي الاول، تم وضعها ومحفوظة بشكل مؤمن، وأضاف أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة في المحافظة لتوفير زائرة طبية لكل مدرسة.كما تم مراجعة البنية التكنولوجية وشبكات الانترنت في مدارس الثانوي العام، استعدادا للاختبارات الإلكترونية التي ستجري بواسطة أجهزة التابلت.يذكر أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، سوف يعلن مواعيد امتحان الفصل الدراسي الأول وخطة الوزارة لسير الدراسة في الفصل الثاني يوم الأحد القادم الموافق ١٤ من فبراير الشهر الجاري.