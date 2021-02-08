ارتفاع عدد ضحايا المواد الكحولية السامة في تونس إلى 5 وفيات وأكثر من 25 مصابا

أعلنت مصادر طبية في مستشفى القصرين بتونس اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن شرب مواد كحولية تقليدية سامة إلى خمسة، إلى جانب أكثر من 25 مصابا، اثنان منهم في حالة حرجة.ولا يزال 11 من المصابين يرقدون في المستشفى حتى اليوم لتلقي العلاج، اثنان منهم في العناية المركزة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن المستشفى الجهوي في القصرين.وأوضح مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة شوقي بوعزي، لإذاعة "جوهرة" الخاصة، أمس أنه "تبين من شهادات المصابين أنهم شربوا مواد كحولية أو ما يعرف بالقوارص (عطور تقليدية)".ويجري التقصي بشأن المصدر الأصلي للمواد السامة التي جرى تسويقها للضحايا وتم اكتشافها أيضا في عدد من المحلات في الجهة.