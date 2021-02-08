ضبط طالب بعض نفسه لممارسة الرذيلة «أونلاين» بالقاهرة

ضبطت أجهزة الأمن طالبا، يدعو رواد التواصل الاجتماعي لممارسة الرذيلة معه، عبر صحفة أنشأها خصيصا لهذا الغرض.و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماع، وجود إحدى الصفحات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، لأحد الأشخاص يبدى من خلالها المعلن استعداده لممارسة أعمال الفجور.عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وتبين أنه طالب، مقيم بمحافظة الدقهلية، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم، ويحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.