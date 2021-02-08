رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليوم.. المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش يتسلم مهام عمله رسميًا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:22 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
طباعة
يتسلم رئيس البعثة الأممية الجديد إلى ليبيا السولفاكي يان كوبيش، اليوم الإثنين، مهام عمله في الملف الليبي.

وجدد كوبيش بحسب بيان صادر عن البعثة الأممية، أكدت التزام الأمم المتحدة الراسخ بالحفاظ على ليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة، بناء على النتائج الإيجابية لمنتدى الحوار السياسى الليبى فى جنيف.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعلن منتصف يناير الماضي، عن تعيين كوبيش مبعوثًا خاصًا له لدى ‎ليبيا ورئيسًّا لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

وقال جوتيريش في كلمة له حينها بالأمم المتحدة، إن يان كوبيش سيتسلم رسميًا مهامه كمبعوث أممي لليبيا بداية من 1 فبراير المقبل.

وشغل كوبيش منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان منذ عام 2019، ويتمتع بخبرة ممتدة لسنوات عديدة فى مجال الدبلوماسية والسياسات الأمنية الخارجية والعلاقات الاقتصادية الدولية على الصعيد العالمى وفى وطنه سلوفاكيا.

وقد عمل يان كوبيش من قبل ممثلا خاصا للأمين العام ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة فى العراق بين عامى 2015 و2018، ورئيسا للبعثة الأممية فى أفغانستان بين 2011 و2015، والأمين التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لأوروبا (2009-2011) كما كان وزيرا لخارجية سلوفاكيا بين عامى 2006 و2009.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

موعد غرة شهر رجب 2021

صعود مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات وإيقاف التداول على 7 أسهم

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

الصور

image description

توافد محامين الدقهلية على انتخابات النقابة

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

الأكثر قراءة

صعود مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات وإيقاف التداول على 7 أسهم

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

إنفوجراف

image description

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة جوزفين بخيتا

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

إنفلونزا الطيور.. إعدام 1.5 مليون دجاجة باليابان

تراجع حدة الفيضانات في ولاية ساراواك بماليزيا

فقدان 14 شخصا في جبال الشيشان

كوريا الجنوبية تجري اختبارات كورونا على الحيوانات الأليفة

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش «التحنيط عند قدماء المصريين»

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين