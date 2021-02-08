اليوم.. المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش يتسلم مهام عمله رسميًا

يتسلم رئيس البعثة الأممية الجديد إلى ليبيا السولفاكي يان كوبيش، اليوم الإثنين، مهام عمله في الملف الليبي.وجدد كوبيش بحسب بيان صادر عن البعثة الأممية، أكدت التزام الأمم المتحدة الراسخ بالحفاظ على ليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة، بناء على النتائج الإيجابية لمنتدى الحوار السياسى الليبى فى جنيف.وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعلن منتصف يناير الماضي، عن تعيين كوبيش مبعوثًا خاصًا له لدى ‎ليبيا ورئيسًّا لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.وقال جوتيريش في كلمة له حينها بالأمم المتحدة، إن يان كوبيش سيتسلم رسميًا مهامه كمبعوث أممي لليبيا بداية من 1 فبراير المقبل.وشغل كوبيش منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان منذ عام 2019، ويتمتع بخبرة ممتدة لسنوات عديدة فى مجال الدبلوماسية والسياسات الأمنية الخارجية والعلاقات الاقتصادية الدولية على الصعيد العالمى وفى وطنه سلوفاكيا.وقد عمل يان كوبيش من قبل ممثلا خاصا للأمين العام ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة فى العراق بين عامى 2015 و2018، ورئيسا للبعثة الأممية فى أفغانستان بين 2011 و2015، والأمين التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لأوروبا (2009-2011) كما كان وزيرا لخارجية سلوفاكيا بين عامى 2006 و2009.