«يأكل نفسه».. طفل يعاني من مرض نادر.. وطبيب: علاجه خارج مصر
الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:47 م
عمرو الشاميطباعة
يعاني الطفل كريم ياسر الصياد، البالغ من العمر 5 سنوات إبن قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من مرض نادر عجز الأطباء عن علاجه أو حتى تشخيصه، حيث يقوم بأكل جسده حتى ينزف بالدماء، وهو ما وضع والديه في معاناة كبيرة.
ويسرد ياسر الصياد، والد الطفل، تفاصيل المعاناة خلال حديثه لـ"الدستور" قائلا: "ابني كريم منذ مولده وهو لا يتكلم ولا يستطيع الجلوس أو المشي أو حتى الزحف وقمنا بعمل كافة الأشعة والتحاليل علي المخ والأعصاب والعظام ولم تظهر أنه يعاني من ضمور أو أي شئ وجاءت نتائج تحاليله كلها جيدة، ومنذ أن كان عمره 3 سنوات بدأت تظهر عليه أعراض غريبة بأن يقوم بأكل أجزاء من جسده حتى تنزف دما".
وتابع الصياد: بدأ نجلي في عض أطراف يديه حتى تنزف دما، ووقتها حاولنا منعه إلا أنه كان يصمم فلم نجد سوى ربط يديه الإثنين لحمايتهما، وبعد ذلك أكل شفتيه حتى لم يعد لديه شفة وكسر أسنانه وصار ينزف دما وبعد أكل شفتيه أصبح يأكل فمه من الداخل، وصار يأكل قدميه، فإنه يأكل أي شيء من جسده بمجرد أن يصل إليه فمه.
وأكد أنه قد ذهب إلى أطباء كثيرين للغاية لتشخيص حالته الذين ذهلوا حينما رأوها وأشار أحد الأطباء على الوالدين أن يقوموا بجعل ابنهم يركب حمار" وأشار الآخر أن يقوموا بإطعام نجلهم "برسيم"، لافتا أنهم قد قاموا بفعل ذلك والطفل حالته تتدهور، وأنهم لا يتركوه لوحده مطلقا من أجل ألا يأكل شئ من جسده، حتى أكد عدد من الأطباء أنه يعاني من مرض نادر علاجه خارج مصر.
وناشد الأب المكلوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعلاج نجلهم الوحيد وبحث علاجه بعد أن تقطعت بهم السبل. اضغط
ويسرد ياسر الصياد، والد الطفل، تفاصيل المعاناة خلال حديثه لـ"الدستور" قائلا: "ابني كريم منذ مولده وهو لا يتكلم ولا يستطيع الجلوس أو المشي أو حتى الزحف وقمنا بعمل كافة الأشعة والتحاليل علي المخ والأعصاب والعظام ولم تظهر أنه يعاني من ضمور أو أي شئ وجاءت نتائج تحاليله كلها جيدة، ومنذ أن كان عمره 3 سنوات بدأت تظهر عليه أعراض غريبة بأن يقوم بأكل أجزاء من جسده حتى تنزف دما".
وتابع الصياد: بدأ نجلي في عض أطراف يديه حتى تنزف دما، ووقتها حاولنا منعه إلا أنه كان يصمم فلم نجد سوى ربط يديه الإثنين لحمايتهما، وبعد ذلك أكل شفتيه حتى لم يعد لديه شفة وكسر أسنانه وصار ينزف دما وبعد أكل شفتيه أصبح يأكل فمه من الداخل، وصار يأكل قدميه، فإنه يأكل أي شيء من جسده بمجرد أن يصل إليه فمه.
وأكد أنه قد ذهب إلى أطباء كثيرين للغاية لتشخيص حالته الذين ذهلوا حينما رأوها وأشار أحد الأطباء على الوالدين أن يقوموا بجعل ابنهم يركب حمار" وأشار الآخر أن يقوموا بإطعام نجلهم "برسيم"، لافتا أنهم قد قاموا بفعل ذلك والطفل حالته تتدهور، وأنهم لا يتركوه لوحده مطلقا من أجل ألا يأكل شئ من جسده، حتى أكد عدد من الأطباء أنه يعاني من مرض نادر علاجه خارج مصر.
وناشد الأب المكلوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعلاج نجلهم الوحيد وبحث علاجه بعد أن تقطعت بهم السبل. اضغط