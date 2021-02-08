وفد حركة حماس في طريقه لجلسة حوار الفصائل بالقاهرة (صور)

قالت مصادر مطلعة، إن وفد حركة حماس في طريقه إلى جلسة الحوار الوطني بالقاهرة؛ لبحث ترتيبات الانتخابات مع الفصائل الآن.وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة للـ"الدستور"، إلى أن هدف الحوارات هو إنجاح الانتخابات كمقدمة لتحقيق المصالحة الشاملة.وتنطلق اليوم الإثنين، اجتماعات الفصائل الفلسطينية فى القاهرة، برعاية مصرية لبحث المصالحة وإنهاء الانقسام والاتفاق على آلية الانتخابات وضمان إنجاحها.وكان وفد قيادة حركة حماس وصل مساء أمس الأحد، للمشاركة في جلسات الحوار.