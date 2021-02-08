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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفد حركة حماس في طريقه لجلسة حوار الفصائل بالقاهرة (صور)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:48 ص
وفد حركة حماس
وفد حركة حماس
مروة عنبر
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قالت مصادر مطلعة، إن وفد حركة حماس في طريقه إلى جلسة الحوار الوطني بالقاهرة؛ لبحث ترتيبات الانتخابات مع الفصائل الآن.

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة للـ"الدستور"، إلى أن هدف الحوارات هو إنجاح الانتخابات كمقدمة لتحقيق المصالحة الشاملة.

وتنطلق اليوم الإثنين، اجتماعات الفصائل الفلسطينية فى القاهرة، برعاية مصرية لبحث المصالحة وإنهاء الانقسام والاتفاق على آلية الانتخابات وضمان إنجاحها.

وكان وفد قيادة حركة حماس وصل مساء أمس الأحد، للمشاركة في جلسات الحوار.

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