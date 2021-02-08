إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 27 مليون حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 27 مليونا و4 آلاف و716 حالة.وأفادت الجامعة حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 463 ألفا و437 حالة، وذلك منذ بدء الجائحة.