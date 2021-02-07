الإحصاء: 18.5% زيادة في مستخدمي الإنترنت خلال عام كورونا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد مستخدمو شبكة الانترنت إلى 48.50 مليون مشترك خلال شهر أبريل 2020، مقابل 40.90 مليون مشترك خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة 18.5% خلال عام، تزامنًا مع ذورة الموجة الأولى من جائحة كورونا.كما أظهر التقرير ارتفاع عدد مشتركو الانترنت فائق السرعة الثابت إلى 7.7 مليون مشترك خلال أبريل 2020 مقابل 6.8 مليون مشترك خلال الشهر نفسه من العام السابق، بزيادة بلغت نسبتها 13.6% خلال عام، كما ارتفع عدد مستخدمى الانترنت من خلال الهاتف المحمول من 36.4 مليون مستخدم لـ 41.06 مليون مستخدم خلال الفترة ذاتها.