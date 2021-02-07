رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

استشاري طب نفسي لـ«معز وحلا»: «ابعدوا عن السوشيال ميديا»

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:57 م
«معز وحلا
«معز وحلا
إسلام جمال
طباعة
قرر الداعية معز مسعود والفنانة حلا شيحة، عقد قرانهم غدا داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث اعتبرها البعض مفاجاة.

ويلاقي الثنائي الكثير من الإنتقادات بسبب كثرة زيجات الداعية معز مسعود، بعدما ارتبط ببسنت نور الدين المرشدة السياحية والفنانة شيري عادل.

كما تعرضت الفنانة حلا شيحة لموجة من الانتقادات بعد عودتها للفن، بالإضافة لخلع الحجاب الذي تسبب في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشارى الطب النفسي، أن الزواج علاقة مقدسة، لابد أن تحترم وتبنى على التفاهم.

وطالبت الداعية معز مسعود والفنانة حلا شيحة، بعدم النظر لانتقادات السوشيال ميديا، والعمل بشكل كبير على تحقيق أهداف العلاقة التي تتمثل في الاستقرار العائلى.

وأضافت أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى دائمًا ما يتسببون في الكثير من المشاكل خاصة للمشاهير.

من ناحيته، قال الدكتور علي عبد الراضي استشاري الطب النفسي: «مشكلتنا هي التقديس الوهمي لبعض الأشخاص مثل المشايخ والفنانين، ونسينا أنهم بشر، يخطئون مثلما يخطىء أي شخص، وأن العقل الجمعي للمجتمع المصري مازال يربط بين الحجاب والنقاب كرمز للأدب».
استشاري طب نفسي لـ«معز وحلا»: «ابعدوا عن السوشيال ميديا»
استشاري طب نفسي لـ«معز وحلا»: «ابعدوا عن السوشيال ميديا»
استشاري طب نفسي لـ«معز وحلا»: «ابعدوا عن السوشيال ميديا»
استشاري طب نفسي لـ«معز وحلا»: «ابعدوا عن السوشيال ميديا»

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

هدم «أبراج الموت».. كيف تصدت النيابتين العامة والإدارية لمخالفات البناء؟

موعد غرة شهر رجب 2021

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

الصور

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

image description

قبل غلق اللجان.. إقبال من محامى سوهاج على التصويت بانتخابات الفرعية (صور)

الأكثر قراءة

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

منتخب المغرب يتوج ببطولة أمم أفريقيا للمحليين بفوزه على مالى 2-0

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ BeIN Sport HD

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

«عرفتهم هناك».. عماد عبد الحافظ يرصد تجربته مع الإخوان في كتاب جديد

الجمعة.. عبير علام تناقش ديوانها «نبض الكلمات» بالكتبجية