استشاري طب نفسي لـ«معز وحلا»: «ابعدوا عن السوشيال ميديا»

قرر الداعية معز مسعود والفنانة حلا شيحة، عقد قرانهم غدا داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث اعتبرها البعض مفاجاة.ويلاقي الثنائي الكثير من الإنتقادات بسبب كثرة زيجات الداعية معز مسعود، بعدما ارتبط ببسنت نور الدين المرشدة السياحية والفنانة شيري عادل.كما تعرضت الفنانة حلا شيحة لموجة من الانتقادات بعد عودتها للفن، بالإضافة لخلع الحجاب الذي تسبب في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.من جانبها، أوضحت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشارى الطب النفسي، أن الزواج علاقة مقدسة، لابد أن تحترم وتبنى على التفاهم.وطالبت الداعية معز مسعود والفنانة حلا شيحة، بعدم النظر لانتقادات السوشيال ميديا، والعمل بشكل كبير على تحقيق أهداف العلاقة التي تتمثل في الاستقرار العائلى.وأضافت أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى دائمًا ما يتسببون في الكثير من المشاكل خاصة للمشاهير.من ناحيته، قال الدكتور علي عبد الراضي استشاري الطب النفسي: «مشكلتنا هي التقديس الوهمي لبعض الأشخاص مثل المشايخ والفنانين، ونسينا أنهم بشر، يخطئون مثلما يخطىء أي شخص، وأن العقل الجمعي للمجتمع المصري مازال يربط بين الحجاب والنقاب كرمز للأدب».