وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

التقى محمود أبوزهرة مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، اليوم الأحد، شباب المحاكاة للحياة السياسية الفائزين في انتخابات برلمان الشباب على مستوى المحافظة بنظامي الفردي والقائمة، حيث قام بتكريمهم وتسليمهم شهادات تقدير.كما استمع لهم في بعض المشكلات الخاصة بمراكز الشباب بالمحافظة والرد عليها، وتطرق الي القرى المرشحة للتطوير باسم حياة كريمة وحث الشباب على المساندة والتعاون لإتمام هذا المشروع على أكمل وجه.