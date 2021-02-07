«ألف مبروك».. رواد السوشيال ميديا يهنئون معز مسعود وحلا شيحة بالزواج

قرر الداعية معز مسعود والفنانة حلا شيحة، عقد قرانهم غدا داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث اعتبرها البعض مفاجاة.ومؤخرًا انتشرت الكثير من الأقاويل حول الثنائي بسبب وصلات الحب والغزل بين الطرفين عبر حسابتهم بـ«انستجرام».بدأت قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود منذ عدة أشهر، وطالت الأقاويل حلا وقتها لكن لم تعلق بالإيجاب أو بالنفى، لكن قصة حبهما ظهرت يوم 13 يونيو عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه على «إنستجرام» صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: «هاى معز مين واخد الصورة»، ليرد عليها معز: «شخص مهم أوي».وبعث رواد مواقع التواصل الكثير من الرسائل للداعية معز مسعود والفنانة حلا شيحة، نرصدها لكم في هذا التقرير: