«التضامن» تعلن الفئات المستهدفة من الدعم النقدي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ارتفاع عدد مستفيدي الدعم النقدي تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي إلى أكثر من 3.7 مليون ألف شخص حتى الشهر الجاري.أشار تقرير صادر عن وزارة التضامن إلى أن عدد مستفيدي كرامة بلغ مليون و224 ألف و225 شخص، ويستهدف مَن يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر والأشخاص ذوي الاحتياجات أكثر من 50%.وأكد التقرير أن عدد مستفيدي تكافل وصل 2 مليون و85 ألف و375 فردًا، ويستهدف تكافل هو مساعدة نقدية مشروطة واستحقاق أسري، يمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف جدا، ودخلها قليل وليس لديهم أملاك أو حيازات على شرط أن تكون هذه الأسرة لديها أطفال من سن يوم وحتى 18 سنة، ويشترط للحاصلين عليها، أن يكون الأطفال فوق 6 سنوات مُسجلين في التعليم.