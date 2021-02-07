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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرهان: الحوار والتفاوض هو الفيصل لخلافنا مع إثيوبيا

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:39 م
البرهان
البرهان
محمد عمر
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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، تقديره لمواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للسودان ولنجاح الفترة الانتقالية.

واستعرض خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، وفد الاتحاد الأوروبي الذي يزور البلاد برئاسة وزير خارجية فنلندا مبعوث الاتحاد الأوروبي بيكا هافستو الانجازات التي حققتها حكومة الفترة الانتقالية وفي مقدمتها التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وعبر البرهان خلال اللقاء عن أمله في مساعدة الاتحاد الأوروبي للمساهمة في معافاة الإقتصاد السوداني،مشددًا على عزمهم كمكون عسكري ومدني للعمل معًا لتأسيس حكم ديمقراطي رشيد.

وأكد البرهان أن كل الاتفاقيات المبرمة مع اثيوبيا تبين ملكية السودان لتلك الأراضي بشهادة المنظمات الاقليمية والدولية وأن ما قامت به القوات المسلحة هو إعادة انتشار داخل حدود الأراضي السودانية، مشيرا الى أن الحوار والتفاوض، هو الفيصل لمعالجة كافة المشاكل مع اثيوبيا خاصة فيما يتصل بالحدود وسد النهضة.

بينما أكد بيكا هافستو دعم الاتحاد لتنفيذ اتفاق السلام، وأنه سيلعب دورًا كبيرًا في معالجة قضية الحدود بين السودان واثيوبيا، معلنًا زيارته غدًا لمعسكرات اللاجئين الاثيوبيين بشرق السودان.

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