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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أطباء طنطا» يحققون نسبة نجاح 99.7% في اختبار ترخيص مزاولة المهنة

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:31 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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‏‏حققت كلية الطب بالجامعة طنطا مركزًا متقدمًا في الاختبار القومي؛ للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للأطباء علي مستوى الجامعات المصرية بنسبة 99.7%.

‏أشاد ‏الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بالمستوي العلمي والأكاديمي لأطباء الامتياز خريجي طب طنطا واجتيازهم بتفوق الاختبار القومي الخاص بترخيص مزاولة المهنة، مؤكدا دعمه للتعليم الطبي المستمر لإعداد كوادر طبية متميزة تساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ‏أنه تقدم 10 آلاف طبيب امتياز من طلاب كليات الطب على مستوى الجمهورية للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للأطباء، وتقدم من كلية الطب بجامعة طنطا 700 طبيب امتياز، ليحققوا نسبة نجاح تعادل 99.7٪ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبار.

كانت الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء ووزارة الصحة والسكان المصرية أعلنتا عن انعقاد الامتحان القومي؛ للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لخريجي كلية الطب خلال شهر فبراير 2021 بشكل (online) وفقا لقرارات مجلس الوزراء المصري بضرورة منع التجمعات، ومراعاة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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