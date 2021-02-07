قبل زفافها غدا.. رجال في حياة حلا شيحة

تستعد الفنانة حلا شيحة غدا لحفل زفافها على الداعية معز مسعود، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من المقربين والأصدقاء والأهل.لم يكن معز مسعود هو الزوج الأول للفنانة حلا شيحة، حيث سبقه 2.هاني عادلتزوجت الفنانة حلا شيحة من الفنان هاني عادل في بداية حياتها الفنية عام 2006، بعد قصة حب جمعت بينهما كان الوسط الفني شاهدا عليها.لكن بعد عقد قران حلا شيحة وهاني عادل، حدد الاثنان موعد حفل زفاف، لكن قبل الحفل بأيام قليلة أعلنا طلاقهما دون أي أسباب تذكر، حيث اختفي الاثنان من الظهور في أي مناسبة اجتماعية وأغلقا هواتفهما، وسافر هاني عادل إلى فرنسا لزيارة ابنته من زوجته الفرنسية السابقة.يوسف هاريسونتزوجت حلا شيحة من الكندي يوسف هاريسون، ودام زواجهما لمدة 12 عاما وأنجبا أبناءهما الـ 4.وانفصلت حلا شيحة عن يوسف هاريسون بشكل رسمي، وبعد ٥ أشهر من الطلاق أعلنت انفصالها عنه في 2019، قائلة إنها ترفض أي تدخل في حياتها الشخصية.