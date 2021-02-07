التحالف العربي يحبط استهداف جنوبي السعودية بطائرة مفخخة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي باليمن تركي المالكي، الأحد، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية نحو السعودية.





وأكد المالكي في بيان مساء اليوم، أن عمليات الاطلاق من قبل جماعة الحوثي تتم بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وكانت الكويت أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين؛ لاستمرار محاولات استهداف أراضي السعودية بطائرات مسيرة مفخخة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية.وأكد مصدر مسئول في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، أن استمرار هذه الجرائم النكراء يعد إمعانًا بتهديد أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة، مؤكدا وقوف بلاده التام مع المملكة وتأييدها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها واستقرارها.