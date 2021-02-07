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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«نقيب الصحفيين» يعلن انتهاء أزمتي فرعية الإسكندرية والنادي البحري

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:32 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
هبه عويضه
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أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن النقابة بصدد الانتهاء من أزمتى مقر نقابة الصحفيين بالإسكندرية، وأرض النادي البحري للصحفيين بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، مع صحفيي الإسكندرية، بحضور محمد شبانة، أمين عام نقابة الصحفيين، وفكري عبد السلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية.

وأضاف رشوان، أن الأزمة الأولي التي تواجه الصحفيين بالإسكندرية، هي مقر النقابة الفرعية، حيث تم الاتفاق على شراء مقر النقابة ليكون مقرا ثابتا، ويكون ملكًا لنقابة الصحفيين، وهو ما سوف يتم خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وأشار إلى أن الأزمة الثانية هي أرض النادي البحري الخاص بالصحفيين، بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أنه التقى اليوم باللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لبحث تلك الأزمة واتخاذ خطوات جدية مع الجهات المعنية، لإنهاء الخلافات على أرض النادي، والبدء في إنشاء النادي قريبًا.

وأوضح أنه تراكم على أرض النادي خلال السنوات الماضية ديون، قاربت 50 مليون جنيه ديون حق انتفاع، وتم تخفيض الديون حيث يصل الدين القائم الآن قرابة 22 مليون، مؤكدًا أنه بعد لقاء المحافظ سوف يتم إيقاف أي إجراءات، للحفاظ على أرض النادي، من خلال توريد دفعة من المبلغ المستحق خلال أيام، ليكون خلال شهر دفع دفعة أخرى، ويتم جدولة المبلغ الباقي لحفظ الحق في الأرض.

ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من الخلافات المالية المستحقة، سوف يعاد النظر جديًا وسريعا للاستثمار بالنادي البحري وخدمات كثيرة لصحفيي الإسكندرية، وطرح أفكار لاستثمار النادي البحري للصحفيين.

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