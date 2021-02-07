تطعيم 51 من أطقم 3 مستشفيات ببنى سويف ضد كورونا (صور)

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، من خلال وكيل وزارة الصحة سير العمل في منظومة تلقى الأطقم الطبية بمستشفيات العزل للقاح كورونا، في ضوء الخطة التي تنفذها وزارة الصحة بتلقي كافة الأطقم الطبية للقاح لحمايتهم من الإصابة بالعدوى ولضمان استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة.جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والذي أوضح أنه قد تم "اليوم" تطعيم 51 من الأطقم الطبية بواقع 15 بمستشفى التأمين الصحي و9 بمستشفى الصدر و27 بمستشفى الحميات، وأن أعمال التطعيم وتلقى الأطقم الطبية للقاح تتم وفق إجراءات صحية محددة بداية من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.وأكد محافظ بني سويف على أنه هذه الخطوة تعد إضافة متميزة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورنا، وخطوة هامة تجسد نجاح الدولة المصرية في التعامل وإدارة الأزمة، خاصة وأن مصر من أوائل الدول في افريقيا التي تحصل على لقاح فيروس كورونا وهو ما يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة وحرص الدولة المصرية على صحة المواطنين.وفى إطار الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وخاصة الأطقم الطبية الذين هم الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء.