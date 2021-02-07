محافظ الغربية يعلن انطلاق أسبوع فعاليات مبادرة «صفط تراب البداية»

انطلقت اليوم الأحد الموافق ٧ فبراير أولى فعاليات مبادرة صفط تراب البداية والمستمرة على مدار الأسبوع لتشمل يوم بيئي، قافلة بيطرية، قافلة زراعية، قافلة اجتماعية وقافلة صحية، تحت إشراف الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة وعبد الوهاب الحضري عضو المكتب الفني.بدأت الفاعليات بتنظيم يوم بيئي استكملت فيه أعمال تطهير ترعة القرشية ومصرف شبراملكان كما تم رفع التراكمات ونواتج التطهير بالقرية إلى جانب حملة نظافة وتجميل موسعة بدأت بتنظيف مدخل القرية وتقليم الأشجار وزراعة أشجار مثمرة بمدخل القرية.والجدير بالذكر أنه تم خلال الأسبوعين الماضيين رفع حوالي ٢٢٠٠ طن مخلفات تقريبًا شملت نواتج تطهير الترع والمصارف بالقرية ومخلفات يومية بالإضافة إلى تراكمات تاريخية، وتم ذلك بمشاركة سيدات وشباب القرية والوحدة المحلية بصفط تراب بمساهمة من مديرية الري ومديرية الصرف بالغربية.