نائب تنسيقية شباب الأحزاب يطلق مبادرة «اسأل الوزير»

أطلق النائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعى مبادرة تحت عنوان "اسأل الوزير" وذلك لتلقى استفسارات وتساؤلات المواطنين وطرحها على الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الجلسة العامة بمجلس النواب.الجدير بالذكر أن النائب أحمد فتحي قد أطلق مبادرة "اسأل الوزير" يوم الاثنين الماضي، لتلقي الاستفسارات والتساؤلات لطرحها على الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الجلسة التى عقدتها معها لجنة التضامن بمجلس النواب.ووجه النائب أحمد فتحي سؤاله، خلال الجلسة إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي عن خطة الوزارة في إنشاء قاعدة بيانات على مستوى محافظات مصر بالكامل للقدرة على الربط بين جميع الجمعيات والمؤسسات التي تقدم الخدمة وبين المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة.