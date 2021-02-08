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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:04 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
هبه محمد
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ترتفع عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت وموقع "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية عن حالة الطقس، وبطبيعة الحال تغيرت الأرصاد الجوية في الفترة الأخيرة، حيث شهدت محافظة القاهرة وباقي المحافظات في الفترة الحالية استقرارًا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

حالة الطقس اليوم في مصر 


وشهدت القاهرة وباقي محافظات الجمهورية سقوط أمطار وتغيرات في درجات حرارة الجو غير المتوقعة، خصوصًا بعد التقلبات الجوية في الفترة الأخيرة.

ونظرًا لاهتمام المواطنين بأحوال الطقس في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية يوميًا، يعرض "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص حالة الطقس اليوم الإثنين 8-2-2021 في مصر، وذلك وفقًا لبيان رسمي من هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم الإثنين 8-2-2021 في مصر


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استقرار درجات الحرارة وأن الأحوال الجوية في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية ستكون منتظمة ومستقرة، مؤكدة وجود شبورة مائية على شمال البلاد وستكون كثيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

توقعات الأرصاد الجوية اليوم الإثنين


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح ستكون معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وأعلن مكتب التنبؤات الجوية بالهيئة العامة بالأرصاد، عن أن حالة الطقس في الفترة القادمة ستشهد شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظة القاهرة والوجه البحري والوجه القبلي وعلى السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وشهدت الأحوال الجوية في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية، أمس يوم الأحد، طقسًا مائلًا للدفء على الوجه البحري والوجه القبلي وفي محافظة القاهرة وأيضًا الرياح معتدلة، وبالإضافة إلى ذلك أكد مكتب التنبؤات الجوية بالهيئة العامة بالأرصاد، أن الطقس كان معتدلًا على السواحل الشمالية الشرقية مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الغربية وكانت الرياح معتدلة، دافئًا على جنوب سيناء والرياح كانت نشطة.

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