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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

حكاية قبلة رفضت سميرة أحمد تصويرها مع فريد شوقي

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:04 م
سميرة أحمد
سميرة أحمد
وائل توفيق
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كانت الفنانة سعاد حسني سببًا في ابتعاد الفنانة سميرة أحمد عن تجسيد أداء الأدوار الشريرة على شاشة السينما المصرية.

وقالت سميرة أحمد:"كنت حريصة طوال الوقت على اختيار الأداء والملابس التي تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع الشرقي، وذلك منذ لحظاتي الأولى في العمل بالسينما المصرية".

أما عن القبلات السينمائية قالت سميرة أحمد:"القبلات السينمائية كانت قبلات "إخراجية" وليست حقيقية مثل قبلتها مع فريد شوقي في فيلم "صاحب الجلالة" التي كانت قبلة غير حقيقة"، حسب حوارها مع مجلة "الكواكب".

تابعت "«لكني رفضت المشاهد الساخنة، لأن المخرج كان يتقنها ويخرجها كأنها حقيقية، فلماذا أقوم إذن بها وبدون داعي".

وسميرة أحمد ممثلة ومنتجة مصرية ولدت بمحافظة أسيوط، جنوب مصر باسم سميرة أحمد إبراهيم خضر تزوجت من المنتج اللبناني بطرس زريبات الذي أشهر إسلامه ليتزوجها، ثم تزوجت من الكاتب وجيه نجيب الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة جليلة، ثم تزوجت من المنتج أديب جابر، ثم تزوجت المنتج صفوت غطاس الذي أشهر إسلامه أولا.

وشاركت سميرة أحمد في أفلام "الخرساء" ١٩٦١ و"صراع الأبطال" ١٩٦٢ و"قنديل أم هاشم" ١٩٦٨ وأم العروسة ١٩٦٣ و"الشيماء" ١٩٧٢ ومسلسلات "غدا تتفتح الزهور" ١٩٨٤ و"امرأة من زمن الحب" ١٩٩٨.

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