آيتن عامر وإدوارد داخل لوكيشن تصوير «كوفيد 25»

بدأ صناع مسلسل "كوفيد 25" الذي يخوض بطولته الفنان يوسف الشريف، التصوير، خلال الأسبوع الماضي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.وشارك الفنان إدوارد صورة له برفقة الفنانة آيتن عامر من داخل كواليس أول يوم تصوير بالنسبة لهم، بعدما بدأ يوسف الشريف الأسبوع الماضي.ونشر إدوارد صورة له مع آيتن عامر والمخرج أحمد نادر جلال عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق قائلًا: "أول يوم تصوير كوفيد٢٥ مع المخرج الجامد أحمد نادر جلال والقمر آيتن عامر بطولة النجم يوسف الشريف".وتم الاستقرار على الفنان أحمد صلاح حسني وآيتن عامر، ومي سليم، وإسلام جمال، وديانا هشام، وإيناس كامل، وأمير صلاح الدين، ومن المقرر أن يشهد العمل الاستعانة بعدد كبير من ضيوف الشرف، فيما أوشكت المؤلفة إنجي علاء على الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل بالكامل.