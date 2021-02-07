حصر أعمدة الإنارة بطريق «بلطيم - الحامول» في كفر الشيخ لتجديدها

قال اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أنه يجري حاليا حصر ميداني لكافة الأعمدة الكهربائية والأسلاك المنتهية صلاحيتها وصيانة الكشافات المعطلة واستبدال التالف بها بطريق بلطيم الحامول، فضلا عن التأكد من سلامة وكفاءة الحوامل والعوازل الكهربائية.وشدد رئيس مركز بلطيم، على ضرورة شد الأسلاك جيدا وإحكامها على الحوامل بطريقة سليمة، مع متابعة خط الإنارة ليلا ومعالجة القصور فورا، جاء ذلك بحضور أيسر موسى، نائب رئيس المركز والمدينة، وإسماعيل عامر، رئيس الوحدة المحلية لقرية الشهابية، وأبو الغيط سعد أحمد سكرتير الوحدة.