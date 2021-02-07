10827 إصابة جديدة بكورونا فى إندونيسيا

قالت إندونيسيا، اليوم الأحد، إنها سجلت 10827 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 163 حالة وفاة.وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية، في بيان، بأن إجمالي الإصابات بلغ 1157837 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 31556 حالة.وأشارت إلى أن مجموع حالات التعافي من المرض في إندونيسيا بلغ 949990 حالة، لتبلغ نسبة التعافي 82 بالمئة من مجموع الإصابات.