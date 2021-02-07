نهى كامل تشارك بـ«كوفيد 25» في رمضان المقبل

تشارك الفنانة الشابة نهى كامل، الشهيرة بنور عودة، في مسلسل "كوفيد 25" المنتظر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل، وهو بطولة النجم يوسف الشريف، وإنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف إنجى علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر أن تنضم نهى لأسرة العمل خلال يومين للبدء في تصوير مشاهدها.وبدأ تصوير مسلسل "كوفيد 25" يوم الثلاثاء الماضي في أحد الاستوديوهات في ديكور المجمع الطبي، وجمعت المشاهد الأولى من العمل الفنانين يوسف الشريف، وإيناس كامل، وإسلام جمال.ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى 15 حلقة بالماراثون الرمضانى المقبل.وتعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل "كوفيد 25" مع عدد من النجوم الشباب للمشاركة في بطولة المسلسل بجانب يوسف الشريف، وهم: أيتن عامر، أحمد صلاح حسنى، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبدالرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخى، وعدد آخر من الفنانين.نهى كامل شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسلى "جمع سالم" و"اتنين في الصندوق".