حقيقة اغتصاب مسنة بعد مقتلها لسرقة 70 جنيها بالمعادي (فيديو)

نفى "محمد" أحد أقارب المسنة المجني عليها "انشراح" واقعة اغتصابها بعد قتلها على يد متهم يدعى "كريم" لسرقة ٧٠ جنيها، يوم الخميس الماضى، داخل تشقتها بالدور الأرضى فى منطقة المعادي.انتقلت عدسة "الدستور" إلى مكان الواقعة فى كوتسيكا التابعة لمنطقة المعادى فى القاهرة للوقوف على ملابسات حادث مقتل مسنة تدعى"انشراح" ٨٣ سنة تبيع العلافة فى شقتها تقيم بمفردها، على يد متهم يدعى كريم" ٢٢ سنة عاطل لسرقتهما، لكنه لم يعثر معها سوى على ٧٠ جنيها.حيث قالت ابنة المجنى عليها تدعى "أم محمد" إنها هى من كشفت الواقعة ثانى يوم من حدوثها كانت تجلس مع والدتها وتركتها قبل الواقعة بساعة وذهبت لمنزلها، وثانى يوم ذهبت للاطئنان عليها مثلما تفعل كل يوم، لكنا اكشفت أن والدتها لا تجيب على طرقات الباب وتأخرت عن فتح الباب، حيث كانت تصحو مبكرا والباب مغلق بالمفتاح، فطلبت من أحد الجيران مساعدتها لكسر شباك الشقة مطل على الشارع، وعندما دخلت صدمت بوالدتها ملقاه على الأرض وحول رقبتها "طرحة" كانت ترتديها فأخذت بالصراخ والاستغاثات إلى أن تجمع الأهالي.كما قال أيضا "محمد الزعيم" أحد جيران المجنى عليها، إنها كانت طيبة جدا رغم ضيق حالها إلا أنها كانت تذهب إلى المسجد كل جمعة وتوزع فلوس على الأطفال لتشجعهم على الصلاة، وتحدث أيضا عن الواقعة أنها كانت يوم الخميس الماضى الساعة ١٠ مساء، دخل عليها المتهم "كريم" بعدما تأكد أنها بمفردها عندما خرجت ابنتها، طرق عليها الباب ولما فتحت له اطبق على رقبتها وأخذها للداخل حتى فقدة الوعى بين يديه فأخذ يبحث فى أرجاء الشقة عن أى أموال لكنه لم يجد سوى ٧٠ جنيها كانت بحوزتها، وأثناء خروجه شاهد المجنى عليها وهى تتحرك فهجم عليها مره أخرى ونزع عنها طرحتها وخنقها حتى تأكد من مقتلها، وانتظر بعدها نصف ساعة تقريبا قبل خروجه لتأمين نفسه، وتم اكتشاف الواقعة ثانى يوم الجمعة فى الساعة ١١ صباحا.كانت النيابة قررت تشريح الجثة وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التقرير، وتسليم الجثة لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.بدأت الواقعة بتلقى المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى بلاغا من الأهالى بوجود جثة لمقتولة داخل شقتها وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.وتبين أن الجثة لسيدة تدعى انشراح ح، 82 سنة، وتعمل بائعة وبعمل التحريات تبين أن المجنى عليها قتلت بهدف السرقة وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى كريم ص، 22 سنة لسرقتها.وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وجارى مناقشتة لمعرفة أسباب الحادث.‎وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق