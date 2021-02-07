رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حقيقة اغتصاب مسنة بعد مقتلها لسرقة 70 جنيها بالمعادي (فيديو)

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:41 م
اغتصاب مسنة
اغتصاب مسنة
طباعة
نفى "محمد" أحد أقارب المسنة المجني عليها "انشراح" واقعة اغتصابها بعد قتلها على يد متهم يدعى "كريم" لسرقة ٧٠ جنيها، يوم الخميس الماضى، داخل تشقتها بالدور الأرضى فى منطقة المعادي.

انتقلت عدسة "الدستور" إلى مكان الواقعة فى كوتسيكا التابعة لمنطقة المعادى فى القاهرة للوقوف على ملابسات حادث مقتل مسنة تدعى"انشراح" ٨٣ سنة تبيع العلافة فى شقتها تقيم بمفردها، على يد متهم يدعى كريم" ٢٢ سنة عاطل لسرقتهما، لكنه لم يعثر معها سوى على ٧٠ جنيها.

حيث قالت ابنة المجنى عليها تدعى "أم محمد" إنها هى من كشفت الواقعة ثانى يوم من حدوثها كانت تجلس مع والدتها وتركتها قبل الواقعة بساعة وذهبت لمنزلها، وثانى يوم ذهبت للاطئنان عليها مثلما تفعل كل يوم، لكنا اكشفت أن والدتها لا تجيب على طرقات الباب وتأخرت عن فتح الباب، حيث كانت تصحو مبكرا والباب مغلق بالمفتاح، فطلبت من أحد الجيران مساعدتها لكسر شباك الشقة مطل على الشارع، وعندما دخلت صدمت بوالدتها ملقاه على الأرض وحول رقبتها "طرحة" كانت ترتديها فأخذت بالصراخ والاستغاثات إلى أن تجمع الأهالي.

كما قال أيضا "محمد الزعيم" أحد جيران المجنى عليها، إنها كانت طيبة جدا رغم ضيق حالها إلا أنها كانت تذهب إلى المسجد كل جمعة وتوزع فلوس على الأطفال لتشجعهم على الصلاة، وتحدث أيضا عن الواقعة أنها كانت يوم الخميس الماضى الساعة ١٠ مساء، دخل عليها المتهم "كريم" بعدما تأكد أنها بمفردها عندما خرجت ابنتها، طرق عليها الباب ولما فتحت له اطبق على رقبتها وأخذها للداخل حتى فقدة الوعى بين يديه فأخذ يبحث فى أرجاء الشقة عن أى أموال لكنه لم يجد سوى ٧٠ جنيها كانت بحوزتها، وأثناء خروجه شاهد المجنى عليها وهى تتحرك فهجم عليها مره أخرى ونزع عنها طرحتها وخنقها حتى تأكد من مقتلها، وانتظر بعدها نصف ساعة تقريبا قبل خروجه لتأمين نفسه، وتم اكتشاف الواقعة ثانى يوم الجمعة فى الساعة ١١ صباحا.

كانت النيابة قررت تشريح الجثة وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التقرير، وتسليم الجثة لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت الواقعة بتلقى المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى بلاغا من الأهالى بوجود جثة لمقتولة داخل شقتها وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

وتبين أن الجثة لسيدة تدعى انشراح ح، 82 سنة، وتعمل بائعة وبعمل التحريات تبين أن المجنى عليها قتلت بهدف السرقة وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى كريم ص، 22 سنة لسرقتها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وجارى مناقشتة لمعرفة أسباب الحادث.‎

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حفار يلتقط جثة طفل رضيع أثناء تطهير ترعة بالقليوبية

القضاء الإداري يرفض طعن مرتضى منصور على قرار تعيين مجلس جديد للزمالك

مجلس الدولة يشدد على تطبيق غرامة الكمامات على المخالفين بالمقرات

مرتضى منصور يطعن على حكم رفض عودته لرئاسة الزمالك

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات الثروة الحيوانية

image description

قريبا.. وحدة من التضامن الاجتماعي لمساعدة الطلاب بجامعة أسيوط

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

نائب محافظة أسيوط يتفقد موقع إنشاء أول مستشفى بيطري بالصعيد

image description

بتكلفة 452 مليون جنيه.. خطة لإنشاء 140 مدرسة في أسيوط

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

3 قتلى و150 مفقودًا إثر فيضان نهر فى الهند

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
المزيد

الثقافة

جمعية مصر الجديدة تواصل فعاليتها الفنية والثقافية

«كوميديا الحب».. بثقافة القصير بالبحر الأحمر

قصور الثقافة تختتم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي في جنوب سيناء

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب