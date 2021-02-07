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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أنونيموس» تكشف مصير المليارات الضائعة في جيب صهر أروغان

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:23 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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عقب شهور من استقالته، كشفت مجموعة القرصنة الإلكترونية أنونيموس، عن السبب الحقيقي وراء استقالة صهر أردوغان وزير الخزانة والمالية التركي السابق بيرات البيرق، من منصبه.

ونشرت أنونيموس مجموعة من الوثائق التي تثبت إبرامه صفقة قيمتها 14 مليار يورو، أي ما يعادل 118 مليار ليرة دون علم أردوغان.

وأوضحت الوثائق أن قيمة الصفقة أثارت تساؤلات المعارضة للحكومة حول مصير تلك الأموال خلال الأيام الماضية.

وفضحت الوثائق، التي شاركتها مجموعة الهاكرز الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إيصالات الأموال المرسلة من بنك زراعات التركي فرع غازي عثمان باشا في إسطنبول إلى بنك دويتشه الألماني بفرانكفورت.

كما وجهت المجموعة عددا من الأسئلة للرئيس التركي قائلة "أيها الرئيس، هل عزلت بيرات لأنه أبرم صفقة مقابل 14 مليار يورو دون علم منك بهذه العملية؟ هذا التصرف لا يتناسب معك"، وفقا لموقع تركيا الان.

يذكر أن المعارضة التركية تطالب منذ فترة بالكشف عن مصير 128 مليار دولار تبخرت خلال تولي البيرق وسط شبهات بالفساد المالي.

وكانت أنونيموس قد نشرت سابقا رسائل حول المعاملات المصرفية التي يجريها الرئيس أردوغان.

وقالت المجموعة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، "أيها الرئيس، أخبرنا عن حساباتك بالبنوك، أخبرنا عن مئات المليارات من الدولارات التي تختلسها مع بيرات وبلال ويغيت أخبرنا أنه يمكننا الحصول على الإلهام من سيد مثلك!".

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