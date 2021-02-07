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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كاظم الساهر بإطلالة شبابية.. ومغردون: «كل ما تكبر تحلى»

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:18 م
كاظم الساهر
كاظم الساهر
سارة ساويرس
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أطل النجم الكبير كاظم الساهر على جمهوره، في فيديو قصير، عبر الصفحة الرسمية لمكتب وزير التسامح والتعايش الإماراتي، حيث ظهر بنيولوك جديد ومختلف، حيث أعلن عن دعمه مهرجان «الأخوّة والتعايش» الذي تقيمه الإمارات افتراضيا.

نيولوك كاظم الساهر
وظهر كاظم الساهر بلوك جديد، ليبدو فى عمر العشرينات، حيث لوّن شعره وذقنه بصبغة شقراء قليلا، واختار الظهور بقميص أسود اللون وبنطال أنيق، كما نسق مع إطلالته نظارة طبية من أحدث صيحات ٢٠٢١، ليكمل إطلالته الشبابية.

ماذا قال كاظم فى أحدث ظهور له؟
تحدث القيصر في كلمته بالفيديو، عبر فضاء التواصل الاجتماعي قائلا: "نحن في هذا العالم بأمس الحاجة إلى الإنسانية والسلام بين البشر جميعا، كي يستطيع الجميع مواجهة تحديات المستقبل، ولذلك أجد من الرائع أن تقرّ الأمم المتحدة يوما عالميا للأخوّة الإنسانية، والذي يعتبر ثمرة لجهود مباركة قامت بها دولة الإمارات لدعم قيم المحبة والسلام بين البشر".

وأضاف كاظم الساهر: "لا شك أني كفنان عربي أفخر بخروج وثيقة الأخوة الانسانية من أرض عربية ليتخذ منها العالم نموذجا للمبادئ الإنسانية الراقية، والفن في حقيقته يهدف إلى مخاطبة وجدان البشر، ولذلك أسعد كفنان بدعم كافة القيم الإنسانية والمحبة والسلام بين البشر".

تعليقات الجمهور
كتب أحد المتابعين قائلا له: "أحلى من يغرد والله"، فيما علق أحدهم: "النظارة تجنن وش ماركته؟"، فيما غرد له آخر: "كل ما تكبر تحلى".

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