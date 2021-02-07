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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

النائب عبدالرحيم كمال: حديث السيسي اتسم بالمكاشفة والمصارحة

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:01 م
النائب عبدالرحيم
النائب عبدالرحيم كمال
أشرف لاشين
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أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، عن خطورة الزيادة السكانية على تحقيق التنمية في مصر، هي رسالة قوية للمواطنين بأهمية تنظيم النسل للاكتفاء بطفلين فقط، بالإضافة إلى أن حديثه اتسم بالمكاشفة والمصارحة باستعراض معاناة الدولة من المشكلة السكانية وأثرها على التنمية الاقتصادية.

وأضاف «كمال»، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن الأزمة السكانية في مصر مرتبطة ارتباطًا بالموروث والوعي الثقافي وخاصة الثقافة الإنجابية وهو ما يستوجب التصدي لمحو الأمية التعليمية والثقافية، خاصة لدى المرأة، وهو ما تحدثت عنه وزيرة الصحة أمام البرلمان الخميس الماضي، إضافة للتحرك في البحث عن وسائل طبية حديثة لمنع الحمل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تداعيات النمو المفرط الذي لا يرافقه تزايد في النمو الاقتصادي، ستكون عواقبه كبيرة في المجال الصحي والتعليم وسوق الشغل، متوقعًا نجاح الخطة القومية لضبط النمو السكاني التي وضعتها الدولة، خاصة أن أكثر من ملف ومشروع قومي أقدمت عليه الحكومة كانت على قدر المسئولية، إذ إن ملامح هذه الاستراتيجية توحى بالنجاح، وذلك من خلال وضع آلية مناسبة من أجل الوصول إلى كل سيدة في كل مكان على مستوى الجمهورية، وإعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات المستهدفة التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية، بحيث يكون العمل محفزًا قويًا لهن على تنظيم الأسرة، مع وضع رسائل توعوية مختلفة عن أهمية تنظيم الأسرة في المناهج التعليمية منذ الصغر.

ولفت نائب «مستقبل وطن»، إلى أن الزيادة السكانية تلتهم معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير وتشكل عبئًا على الدولة، موضحًا أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس تستهدف وعي المرأة والصحة الإنجابية إضافة إلى ضرورة وجود حملات إعلانية للتحذير من الزيادة السكانية وأثرها على التنمية في مصر.

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