قصف روسي على مواقع تنظيم «داعش» بالبادية السورية

توجهت الطائرات الحربية الروسية، اليوم الأحد، نحو البادية السورية، وشنت قصفا جويا على مناطق انتشار تنظيم داعش الإرهابى على محاور عدة هناك، ولاسيما بريف حماة الشرقي ضمن مثلث حلب حماة الرقة.وأفاد المرصد السورى لحقوق الانسان بأن 6 طائرات روسية تتناوب على شن الغارات المكثفة، في محاولة مستمرة للحد من نشاط التنظيم الإرهابى المكثف والمتصاعد على الرغم من القصف البري والجوي والحملات الأمنية.وكانت الطائرات الحربية الروسية، شنت أكثر من 100 غارة جوية على البادية السورية، تركزت معظمها في ريف حماة الشرقي، تزامنا مع استمرار عمليات البحث عن خلايا تنظيم داعش.