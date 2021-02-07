تاجر حشيش في قنا.. حاصرته الشرطة فألقى نفسه من الدور الثاني

ألقى تاجر مخدرات، بنفسه من الطابق الثاني، أثناء محاولة ضبطه من قبل قوة أمنية بحوزته كمية من الحشيش المخدر، تنفيذا لقرار النيابة بقرية دندرة بمركز قنا.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا، بإصابة «أحمد. ر. ح» 24 عاما، تاجر مخدرات حيث قام بإلقاء، ألقى نفسه من الطابق الثانى، أثناء محاولة ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقرية دندرة فتم ضبط المتهم ونقله إلى مستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.