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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خامنئي: لن نتراجع عن خطواتنا النووية

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:09 م
علي خامنئي
علي خامنئي
منار احمد
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أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأحد، أن بلاده لن تتراجع عن خطواتها النووية إلا بعد أن ترفع الولايات المتحدة الأميركية العقوبات أولا.

وحسب قناة «العربية» الإخبارية، كتب خامنئي على "تويتر": "إيران أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 وليس الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث.. إذا كانوا يريدون من إيران العودة لالتزاماتها يجب على الولايات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات أولا".

وكان مسئول حكومي أميركي قد أكد، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" CNN، أن هناك قلقا متزايدا داخل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أن أنشطة التخصيب الإيرانية قد تمنع تحقيق اتفاق نووي جديد.

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