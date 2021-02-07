هبوط حاد لسهم «جهينة» بالبورصة بعد القبض على نجل صفوان ثابت

دفع استدعاء سيف صفوات ثابت، نائب رئيس شركة جهينة للصناعات الغذائية ونجل صفوان ثابت، لسهم الشركة للهبوط لنحو حاد في مستهل تعاملات اليوم الأحد، حيث تراجع بنسبة 7.88%، ليصل إلى مستوى 6.2 جنيه، بحجم تداول بلغ 18.7 ألف سهم بقيمة 116 مليون جنيه عبر تنفيذ 7 صفقات.جاء ذلك بعدما أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، استدعاء سيف الدين صفوان ثابت، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، ومتحفظ عليا حاليًا، ولم يرد إلى الشركة أي معلومات عن أسابب التحفظ.وقالت شركة جهينة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم: "في ظل المتغيرات الحالية والتحقيقات الجارية مع المهندس صفوان أحمد ثابت الذي قام بتقديم استقالته من مجلس إدارة الشركة نظرًا لحبسه احتياطيًا على ذمة تحقيقات تخص أمور شخصية لا دخل للشركة بها، ينوه مجلس الإدارة إلى أنه قد تم استدعاء سيف الدين ثابت الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، ومتحفظ عليا حاليًا، ولم يرد إلى الشركة أي معلومات عن أسابب التحفظ".