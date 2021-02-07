زلزالان يضربان إزمير التركية دون إصابات

ضرب زلزال مدينة إزمير التركية في بحر إيجه، بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر قبالة منطقة كارابورون، وفقا لما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية.وأوضحت جريدة "سوزجو"، أن زلزالا أخر وقع في المنطقة الواقعة في بحر إيجه بالقرب من منطقة كارابورون في إزمير، مساء أمس السبت، شعر السكان بالزلزال في المناطق الساحلية من إزمير.وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال شدته 4.1 وعمقه 39.87 كيلومتر، بينما أوضح مرصد كانديلي أن شدة الزلزال بلغت 4.2 وعلى عمق 8.4 كيلومتر.