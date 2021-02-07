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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين إلى إسبانيا واليونان

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:08 ص
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة اثنين من المتهمين بتكوين عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في تهريب راغبي الهجرة خارج البلاد، إلى دولتي إسبانيا واليونان عبر إيطاليا، بطريقة غير مشروعة، في القضية رقم 16260 لسنة 2020، جنايات النزهة.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين (م. م)، 45 سنة، عامل، مقيم في مركز أبو حماد الشرقية، و(م. ب)، 40 سنة، مقيم في الحي 11 أکتوبر ثان، بأنهما في يوم 2020-10-29 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة، وآخر مجهول بتكوين جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين "شرعوا في تهريب اثنين من المهاجرين إلى دولتي إسبانيا، اليونان عبر دولة إيطاليا بطريقة غير مشروعة باستخدام تأشيرات دخول مزورة كليا وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية، محل الاتهام الأول وهي جريمة لها طابع عبر وطني إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو ضبط المهاجرين المهربين سالفو الذكر.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين اشتركا واخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها لدولتي إسبانيا، إيطاليا بطريق الاصطناع بأن أمدوا المجهول بالبيانات اللازمة فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة، التي تصدر من الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

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