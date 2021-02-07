«تعليم المنوفية» توفر نماذج استرشادية على أسئلة الامتحانات

أصدر أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، تعليمات لمدير عام التعليم العام بالديوان، بتكليف موجهي عموم المواد الدراسية الأساسية بديوان المديرية بإعداد فيديو شرح المنهج التعليمي للفصل الدراسي الثاني، وأعطى لهم الحق في اختيار من يعاونهم من الموجهين الأوائل أو المعلمين المتميزين في إنجاز هذا العمل، خدمة لأبنائنا الطلاب لتكون متاحة لهم بعد الانتهاء من إعدادها.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير تعليم المنوفية مع مديري العموم بديوان المديرية لاستعراض توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتوفير نماذج تدريبية استرشادية على أسئلة امتحانات طلبة الشهادة الإعدادية والثانوية العامة خدمة لهم، خاصة في تلك الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.وفي ذات السياق أكد مدير المديرية أنه بدء من اليوم سيتم نشر نماذج تدريبية لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة في مختلف مواد الفصل الدراسي الأول.وناشد مدير المديرية أبناءه الطلاب بضرورة استخدام طرق للمذاكرة والتدريب على الامتحانات بطريقة أكثر متعة وغير تقليدية من خلال ما سيتم نشره تباعا للاستفادة العامة وما يتم نشره على المنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.ومن المقرر أن يتم اليوم نشر نموذج استرشادي للتدريب لاختبار مادة اللغة الإنجليزية ومراجعة القصة للصف الثالث الإعدادي العام.