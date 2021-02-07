الخارجيَّة العراقية تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفير المصرى الجديد

تسلّـم وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهوريَّة مصر العربيَّة الجديد السيِّد وليد محمد إسماعيل، يوم السبت 6 فبراير 2021.وأبدى السيد الوزير استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهمَّة البعثة الدبلوماسيَّة المصرية في العراق لتعزيز التعاون المُشترَك بين البلدين سيما وأنَّ البلدين يمتازان بعمق حضاري وتاريخ عريق يجعلهما مُتقاربين في العديد من المجالات، مؤكّدًا أنَّ العراق يتطلـع إلى مزيد من التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق الأمنيّ لمواجهة بقايا تنظيم داعش الإرهابيّ.ونقل السيّد السفير وليد محمد إسماعيل تحيات وزير الخارجيّة المصري سامح شكري إلى السيّد الوزير مُؤكدًا أنَّ بلاده تتطلع لإقامة أفضل العلاقات مع العراق.