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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: تكليف الرئيس بالاعتماد على منتجات محلية يؤكد دعمه للصناعة الوطنية

السبت 06/فبراير/2021 - 10:54 م
زكي عباس
زكي عباس
إسلام نصير
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قال زكي عباس عضو مجلس النواب، إن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاعتماد على المنتجات المحلية بالقطاعات المختلفة للمستلزمات التي تدخل في تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، يؤكد حرص الرئيس على أهمية دعم الصناعة الوطنية.

وأضاف «عباس» في بيان له أن توجه الدولة بالاعتماد على المنتجات المحلية في تنفيذ المشروعات القومية تستهدف في المقام الأول تقليل حركة الاستيراد لما له أثر إيجابي وهام على دعم الاقتصاد المصري، ويعكس إرادة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها نحو إعادة أهمية المنتج المصري وجودته كما كان في السابق بل أفضل عما كان عليه، مُؤكدًا أن هذا التوجه يخلق ميزة تنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية، وكذلك حماية الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلى، وفى نفس الوقت حماية المستهلك، وتقليل عجز الموازنة، وتوفير العملة الصعبة.

وتابع أنه من ضمن المزايا العائدة حول دعم الصناعة الوطنية توفير فرص عمل للشباب وإتقان الحرف والمهن، ورفع كفاءة العمالة المصرية للاستفادة المحلية منها.

كما أكد عضو مجلس النواب أن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تواجه ظاهرة الاستيراد العشوائي وأصبح هناك خطط واستراتيجيات مُحددة لتشجيع المنتج المحلى باعتبار الصناعة هي المحرك الأساسي لنهضة الاقتصاد القومي.

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