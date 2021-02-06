الإمارات: ملتزمون بالعمل مع جو بايدن لخفض التوترات الإقليمية

أكد عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، اليوم السبت، التزام بلاده بتعزيز العلاقات والعمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض التوترات الإقليمية وبدء حوار جديد وترسيخ أطر التعاون تحت مظلة الاتفاق الإبراهيمي.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، بحث خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، حسب وكالة الأنباء الاماراتية.وأشاد عبدالله بن زايد خلال الاتصال بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين.