قداسة البابا يستقبل ممثلي الإيبارشيات الجديدة للمنيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا وممثلي الإيبارشيات الثلاثة: إيبارشية مدينة المنيا، إيبارشية أبوقرقاص، وإيبارشية شرق المنيا وتوابعها.وبحث قداسة البابا معهم تدبير وترتيب الخدمة بهذه الإيبارشيات الجديدة.وقالت مصادر مطلعة لـ"الدستور": إن قداسة البابا تواضروس الثاني استقر على تجليس الأنبا مكاريوس أسقفًا للمنيا؛ ورسامة الراهب ثاؤفيلس المحرقي أسقفًا لأبوقرقاص، ورسامة الراهب سرابيون السرياني أسقفًا على إيبارشية شرق النيل.وتستقبل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في 7 مارس المقبل رسامات الأساقفة الجدد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.