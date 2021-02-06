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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

في يومه العالمى.. أبرز الدول التي تشتهر بختان الإناث

السبت 06/فبراير/2021 - 07:55 م
جريدة الدستور
جميلة على
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يحتفل العالم في مثل هذا اليوم من كل عام، باليوم العالمى لمكافحة ختان الإناث، إلا أن هناك بعض الدول التي ما زالت تختن إناثها، ومعظمها تقع فى قارة أفريقيا، وكذلك بلدان عربية وبعض الدول الأسيوية.

"الدستور" تستعرض في السطور التالية أشهر الدول التى تشتهر بهذه العادة الخاطئة التى يرفضها كل أصحاب الضمائر وتؤدى إلى كوارث.

مصر
ما زالت مصر تعانى من هذه الظاهرة المريبة رغم حملات التوعية الكثيرة التى قامت بها الدولة والمهتمون بهذا الشأن، وقد كان لصوتهم نتيجة فقد تمكنوا من تقليل النسبة بشكل كبير.

وحسب إحدى الإحصائيات التى ظهرت لتقرير أجرته منظمة اليونسيف الدولية، فإن نسبة الختان قد وصلت عام 2000 إلى 97% بين النساء والفتيات من سن 13-49، لكنها مع كثرة حملات التوعية قد انخفضت فى عام 2015 إلى 92% ثم وصلت عام 2016 إلى 87%.

يذكر أن القانون المصرى جرم تلك العملية منذ عام 2008 ومع ذلك ما زالت تجرى بسبب التقاليد والعادت ولكن هناك إجرءات قانونية صارمة تجاه من يضبط يقوم بإجراء تلك الجراحة.

السودان
السودان ومصر ترتبطان بالعديد من الروابط الثقافية، ونجد أن هذه العادة كما تنتشر فى مصر بقوة أيضًا تنتشر فى السودان وقد وصلت إلى نسبة 83% رغم تأكيدات الجهاز المركزى للإحصاء السودانى بانخفاض النسبة بسبب حملات التوعية.

إرتيريا
وصلت نسبة الختان فى إرتيريا إلى 92% ولكن تم وضع القوانين لتجريم تلك العادة عام 2007 فى هذه البلدة الأفريقية الفقيرة جدا ولكن حسب منظمة اليونسكو فإن القانون قلل نسبيا من حجم المعاناة ولكنها ما زالت منتشرة وبقوة.

بوركينا فاسو
هى الدولة التى تحتل مكانة هامة بين الدول التى تقوم بهذا التقليد الأعمى حتى وصلت إلى المستوى العاشر بالنسبة وفقا لتقرير اليونسيف.وقد وصلت نسبة الختان بها إلى ما يقرب من 79%.

مالى
عام 2016 احتلت مالى المركز السادس عالميا حسب تقرير أعدته منظمة اليونسيف حول نسبة الختان وقد وصلت إلى 89%.

إيران
إيران من الدول التى تنتمى لمنطقة الشرق الأوسط وهى من الدول التى تنتشر فيها تلك الظاهرة ولكن الحكومة الإيرانية كذبت ذلك مؤكدة أن من يمارس تلك العادة هم أقلية.

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