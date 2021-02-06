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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ«أحداث تجمهر أكتوبر» للحكم

السبت 06/فبراير/2021 - 04:28 م
جريدة الدستور
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قررت اليوم السبت، الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم عمر حاتم جمال محمد ـ طالب ـ صادر ضده حكم غيابي بالسجن خمس سنوات في «أحداث تجمهر أكتوبر» في القضية رقم 914 لسنة 2014 جنايات قسم ثاني أكتوبر والمقيدة برقم 4195 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة وبرقم 92 لسنة 2014 حصر تحقيق الأحداث الطارئة.. وذلك لجلسة 14 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أحمد مصطفى.

كانت قد اتهمت النيابة العامة وآخرين سبق الحكم عليهم بعدة تهم منها الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتأثير على السلطات بواسطة أسلحة نارية وبيضاء عبارة عن فرد خرطوش وزجاجات مولوتوف.

كما اتهمتهم النيابة العامة باستعراض القوة والعنف أمام المارة والمواطنين القاطنين ورجال السلطة العامة وذلك بقصد ترويع الأمن والسكينة العامة وإلقاء الرعب في نفوس المواطنين وتكدير أمنهم العام وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

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