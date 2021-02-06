عشرات التونسيين بشارع محمد الخامس لإحياء ذكرى اغتيال بلعيد (فيديو)

على الرغم من فرض قوات الأمن التونسى طوقا أمنيا تحسبا لخروج مظاهرات اليوم السبت، بالتزامن مع ذكرى اغتيال شكرى بلعيد، خرج العشرات من التونسيين اليوم السبت، بشارع محمد الخامس فى تونس، لإحياء ذكرى اغتيال بلعيد وسط هتافات بإسقاط النظام.واغتيل بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الوطد، وأحد مؤسسي الجبهة الشعبية، بالرصاص أمام منزله في السادس من فبراير عام 2013.وأصدرت نحو 50 منظمة وأحزاب وحركات سياسية، بيانا سموه بـ"بيان الـ66"، لدعوة كل التونسيات والتونسيين للمشاركة بكثافة في المسيرة المبرمجة ليوم السبت، التي ستنطلق من ساحة شكري بلعيد بشارع محمد الخامس إلى شارع الحبيب بورقيبة.