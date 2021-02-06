مصرع طفلة صدمتها سيارة أمام منزلها في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها، اليوم، تحت عجلات سيارة أثناء لهوها أمام المنزل، بمدينة دارالسلام جنوب محافظة سوهاج.بدأت تفاصيل الحادث بتلقى اللواء الدكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوصول الطفلة "ف. أ"، البالغة من العمر عامين، وتقيم بناحية النغاميش دائرة المركز جثة هامدة إلى مستشفى دار السلام المركزى.وأفاد والد الطفلة بأنه أثناء لهو ابنته أمام منزله اصطدمت بها سيارة قيادة "م. ع"، 39 عامًا، سائق، ويقيم بناحية الكشح، ما نتج عنه وفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.بمواجهة قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف أنه فوجئ بالمذكورة تعبر الطريق أمامه، ولم يتمكن من مفاداتها.جرى التحفظ على السيارة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.