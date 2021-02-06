



تردد قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ فى كأس العالم للأندية

حصلت مجموعة قنوات bein sport على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا على ملاعب مدينة الدوحة القطرية وتستمر حتى 11 فبراير الجاري، لذلك تجد الملايين يبحثون عن ترددها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات حيث يمكن ضبط إشارة بثها على تردد 12064 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500 أو على تردد 12245 واستقطاب رأسي ومعامل تصحيح الخطأ 4/3 ومعدل الترميز 27500 وهى ذاتها القناة الناقلة المباراة السابقة بين النادي الأهلي ونادي الداحيل يوم الخميس الماضي.





مواعيد إقامة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ فى كأس العالم للأندية

تقام مباراة نادي الأهلي المصري ونظيره الألماني في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين المقبل الموافق 8 فبراير الجاري وسط ترقب شديد الفائز الذي يصعد للدور النهائي حيث تعد لقاء السحاب بين بطل إفريقيا وبطل أوروبا لذلك ينتظره الملايين من عشاق كرة القدم في القارتين المنتظرين بالتتويج بلقب بطولة كأس العالم للأندية 2020 والتي كان مزمع إقامتها في ديسمبر الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى فبراير الجاري.





تعرف على تشكيل نادي الأهلي أمام نظيره الألماني في بطولة كأس العالم للأندية

احتل تردد قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ فى كأس العالم للأندية محركات البحث حيث تم وضع تشكيل نادي الأهلي والذي يتكون من محمد الشناوي حارس مرمى وخط الدفاع علي معلول وبدر بانون ومحمد هاني وأيمن اشرف فيما يتكون خط الوسط من عمرو الشواية و أليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد و التى بواليا.





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عقب فوز نادي الأهلي المصري على نظيره نادي الداحيل القطري في مبارياته الأول يدير الملايين من عشاق الدائرة المستديرة ومحبي كرة القدم حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تردد قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ فى كأس العالم للأندية لضبط إشارة بثها عبر القمر الصناعي نايل سات لمتابعة المباراة.