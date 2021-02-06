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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

السبت 06/فبراير/2021 - 07:19 ص
أحمد آدم
أحمد آدم
وائل توفيق
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"انتهى عصر عادل إمام من حيث إنتاج عدد أفلام كبير، فكان يطرح في دور السينما للنجم الواحد 5 أعمال مثلا، فإن نجح 2 مثلا فهذا نجاح كبير، الآن لم يعد هذا متاحا، ولم أقصد أبدا أن عصره انتهى من حيث المنافسة"، هكذا حكى الفنان أحمد آدم، في حواره مع الإعلامي محمود سعد بإحدى حلقات برنامج "كلام على ورق" الذي قُدم على شاشة قناة "دريم".

وقال أحمد آدم إن الفنان عادل إمام هو الوحيد الذي ظل على قمة الإيرادات في السينما والمسرح والدراما في العشرين سنة الأخيرة، ولم ينافسه فنان آخر.

وشرح أن جيله من الفنانين، مثل محمد هنيدي وقع الظلم عليهم، بسبب قلة عدد دور العرض التي تسمح لأعمالهم السينمائية العرض فيها، حيث يتم رفع الفيلم السينمائي بعد عرضه لمدة أسبوع واحد فقط في دور العرض، لذا لم تتح له المدة الزمنية الكافية لمشاهدة الأعمال.

وأكد أن التصريحات التي نُسبت له، كانت مجرد إثارة من خلال العناوين لغرض صحفي، إلا أنه لم يقصد هذه التصريحات تمامًا في حواره مع الصحفي هاني صلاح، فهو لم يقل إن علاء ولي الدين قد خانه، أو أن "هنيدي" قد سرق أفكاره.

وحكى عن واقعة سرقة الفنان محمد هنيدي، وقال إنه لم يقل أنه سرقه، ولم يذكر كلمة "عرض خاص"، فكل ما في الحكاية، أنه نظم جلسة خاصة لعرض الفيلم وعرض وقتها أفيش الفيلم، وكان الفنان محمد هنيدي وقتها ضمن الحضور، فاقتبسه، فاضطر لتغييره بعدها، وأكد على أن كل ما ذكره في الحوار الصحفي تم تحريفه.

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