«الحراس منعوني من الدخول».. حكاية عزت العلايلي في مقابلة أحد الرؤساء

"في إحدى المرات تلقيت دعوة عشاء من حسني مبارك، وكنت واحدًا من عشرات الشخصيات المدعوة، لكن فشلت في الوصول بسبب الحراسة المُشددة، رغم إني روحت في الميعاد المُحدد فعلًا، ولما وصلت وكل ما أمشي خطوتين ألاقي حراسة كتير ويوقفوني لحد ما زهقت ورجعت تاني للبيت".. هكذا روي الفنان الراحل عزت العلايلي حكاية تلقيه دعوة من مبارك، لكنه لم يستطع الوصول، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار العودة.وقال الفنان الراحل، بعد هذه المناسبة التقى بحسني مبارك في إحدى الفعاليات بمدينة توشكى، رفقة وفد فني، وعندما رآه "مبارك"عاتبه ظنًا منه أنه لم يحضر تلبية للدعوة " أنا أعزمك كده ومتجيش"، فشرح "العلايلي" أن الحراسة المشددة هي ما منعته من الدخول، حسبما حكى في حواره في "المصري اليوم".يذكر أن الفنان الراحل عزت العلايلي، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السينمائية.تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان في فيلم "الأرض" عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله "الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت"، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات منها "أهلا يا بكوات"، "ثورة قرية".