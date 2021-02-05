الأردن يرحب بتشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا

رحبت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة، بالإعلان عن تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا، حسبما أعلنت فضائية "العربية".فيما أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن "عملية انتخاب السلطة الليبية المؤقتة تميزت بالشفافية"، مشددة على أن "أمام السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة الكثير من التحديات".وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الجمعة، إن "هدف السلطة التنفيذية الليبية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر".