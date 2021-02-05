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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

شروط القبول فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية للسيارات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:34 م
مدارس التكنولوجيا
مدارس التكنولوجيا التطبيقية للسيارات
الدستور
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يبحث الكثير من المواطنين عن شروط القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للسيارات بعد إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم بعد توقيع بروتوكول إنشاء أول مدرسة من نوعها منذ أيام قليلة مع مجموعة فولكس فاجن مصر، في إطار تطوير منظومة التعليم الفني والربط بين الشق النظري الدراسي والجانب العملي التي تسعى إليها الدولة المصرية الآن في جميع المجالات والتخصصات، من خلال إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية للسيارات. 

مدارس التكنولوجيا التطبيقية للسيارات

كما سيكون هناك بروتوكول 17 لإنشاء المدرسة رقم سبعة عشر، وسيكون هذه المرة بمجال صيانة وإصلاح السيارات، بعد الطفرة الكبيرة في تكنولوجيا التصنيع وابتكر نظمًا تعتمد على برمجيات حديثة، وسيكون خلال الفترة القادمة إعلان عن بروتوكولات أخرى مع شركات متخصصة لإنشاء مدارس جديدة.

شروط القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للسيارات

وننشر لكم في "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة شروط القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للسيارات من خلال النقاط الآتية:

1 - أن يكون للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.
2 - الدراسة مدتها 3 سنوات للحصول على شهادة دبلوم التكنولوجيا التطبيقية، في مجال صيانة وإصلاح السيارات.
3 - التقديم في سبتمبر 2021.
4 - الحد الأدنى من الدرجات للقبول 250 درجة.
5 - يتم عمل اختبارات للقبول في اللغة العربية والإنجليزية والحساب الآلي وإجراء الحسابات.
6 - إجراء مقابلة شخصية والكشف عن المهارات التي يمتلكها الطالب والمعارف الأساسية.
7 - إجراء كشف طبي.

مزايا التخرج من المدارس التكنولوجية التطبيقية للسيارات

بعد قبول الطلبات في مدارس التكنولوجيا ستكون هناك مزايا التخرج من التطبيقية للسيارات تتمثل فيما يلي:-
1 - سيكون موجهًا لدخول سوق العمل في المقام الأول.
2 - يكون له الحق في الالتحاق بجامعات التكنولوجيا لمن يرغب.
3 - الحصول على بكالوريوس تكنولوجي
4 - سيكون عليه تحقيق مجموع عالٍ، وقد تكون هناك معادلة.

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